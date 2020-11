Sport im Lockdown light : Stadt Haan öffnet Sportplatz – mit Einschränkungen

Haan Auf dem Gelände an der Hochdahler Straße darf nur Individualsport ausgeübt werden. Selbst Überholen beim Joggen ist tabu. Für Gruiten laufen noch Gespräche.

Die Regeln zur teilweisen Wiedereröffnung des Sportplatzes an der Hochdahler Straße, die die Stadt Haan jetzt mitgeteilt hat, sind eindeutig. Erlaubt ist während der Zeit des Corona-Lockdowns lediglich sogenannter Individualsport. Was das bedeutet, machte Bürgermeisterin Bettina Warnecke im Haupt- und Finanzausschuss noch einmal deutlich: „Ein Vater, der mit seinen beiden Kindern auf dem Rasen Fußball spielt – so etwas ist leider nicht möglich, denn das wäre gleichbedeutend mit der Bildung einer Gruppe.“ Überhaupt sei jegliche Form, bei der es zu einem Körperkontakt kommen könne, verboten. „Es wird nicht viel mehr dabei herumkommen, als individuelles Lauftraining“, räumte die Stadtchefin ein, aber das könne man in den nächsten Wochen ja einmal versuchen.