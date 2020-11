Haan : Haaner Seniorenbeirat trifft sich zur ersten Sitzung

Haan Der am 13. September neu gewählte Seniorenbeirat der Stadt Haan ist am Montag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Coronabedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Karlo Sattler, der auch zuletzt den Seniorenbeirat leitete, wurde erneut zum Vorsitzenden bestellt. 1. Stellvertreter ist Dr. Rolf Brockmeyer, 2. Stellvertreter Hermann Hoffmann.

Zur ersten Sitzung des Gremiums hatte Bürgermeisterin Dr. Bettina Warnecke in den Rathaussaal eingeladen, die die Sitzung dann auch bis zur Wahl des Vorsitzenden leitete.

Dem Seniorenbeirat gehören neun direkt gewählte Mitglieder an, fünf davon zum ersten Mal. Hinzu kommen vier Beraterinnen – je eine Vertreterin für die Evangelische und Katholische Kirche, sowie zwei Ratsfrauen von der GAL und der SPD.

Ein erstes Projekt ist schon ausgemacht: Ein neuer Flyer des Seniorenbeirates für die Auslage bei Apotheken, in Arztpraxen, Senioreneinrichtungen, Banken und Sparkassen, im Rathaus oder in der Stadtbücherei ist bereits in Arbeit und wird ab Ende dieses Monats verteilt.