Erkrath : Polizei stoppt nur wenige Licht-Sünder

Bei der Großkontrolle am Montag in Erkrath prüfte Polizist Stefan Stader erst einmal die Papiere des Autofahrers. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die überwiegende Zahl der Fahrzeuge ist heute mit langlebigen LED- oder Xenon-Leuchtmitteln ausgestattet.

Eine groß angelegte Allgemeine Fahrzeugkontrolle mit dem Schwerpunkt auf dem Zustand der Beleuchtung fand am Montagabend an der Düsseldorfer Straße kurz hinter dem Ortseingang Erkrath statt. Sechs Beamte der Direktion Verkehr unter der Leitung des Ersten Polizeihauptkommissars Ulrich Laaser waren ab 18 Uhr drei Stunden lang im Einsatz, um bei den aus Richtung Düsseldorf kommenden Pkw, Lkw, Motor- und Fahrrädern den Zustand von Scheinwerfern und Rückleuchten sowie bei den motorisierten Fahrzeugen auch den der Kennzeichenbeleuchtung zu überprüfen.

„Wir haben ganz bewusst den Zeitpunkt nach der Zeitumstellung gewählt. Außerdem läuft noch bis Ende des Monats in vielen Werkstätten die kostenlose Überprüfung der Beleuchtung im Rahmen dder jährlichen Lichttest-Aktion“, berichte Landrat Thomas Hendele, der – sehr zur Freude der Beamten – ebenfalls vor Ort war. „Das ist nicht selbstverständlich, dass ein Landrat sein Interesse und seine Wertschätzung unserer Arbeit zeigt, indem er bei solch einer Aktion vorbei kommt“, bedankte sich der Leiter der Verkehrsdirektion auch im Namen der Kollegen. „Zumal es auch wirklich kalt ist“, ergänzte er.

Wer Auto- und Lastwagenfahrer können die Beleuchtung ihres Fahrzeugs in einer Kfz-Innungs-Werkstatt prüfen lassen.

Hendele und Laaser stellten in einer kurzen Zwischenanalyse fest: „Noch vor ein paar Jahren hatten deutlich mehr Autos den Aufkleber ‚Lichttest‘ mit der jeweiligen Jahreszahl in der Fensterscheibe kleben“. Dies liege jedoch nicht zuletzt daran, dass die überwiegende Zahl der Fahrzeuge heute mit LED- oder Xenon-Leuchtmittleln ausgestattet seien.

„Diese Leuchtmittel halten wesentlich länger und müssen nicht so oft ersetzt werden wie ganz früher die Glühbirnen oder dann die Halogen-Leuchten“, erläuterte Laaser. Daher mussten an diesem Abend auch nur wenige Autos gestoppt werden. Die Entscheidung, welches Auto kontrolliert wurde, traf der Kollege, der etwa einen Meter Richtung Ortsausgang stand. „Im Gegensatz zu uns hat er auch die Rücklichter oder die Kennzeichenbeleuchtung im Blick“, erklärte Polizeikommissar Dirk Fischer, wie der Ablauf der Kontrolle ist. Er schwenkte dann vor dem betreffenden Fahrzeug den grell orangenen Leuchtstab, um sie zum Herausfahren aufzufordern. Die Verständigung zwischen den Kontrollierenden erfolgte per Funk.