Haan : Tierheim-Hunde gehen im Ittertal baden

Der Haaner Verein „Kötergedöns“ hat das Tierheim Velbert zum Hundeschwimmeneingeladen.

Die Stadt Haan kooperiert seit der Schließung des Tierheims in Wuppertal-Vohwinkel vor zwei Jahren mit dem Tierheim Velbert. „Beim Haaner Pfingstrausch haben wir die Leute vom Tierschutzverein Velbert-Heiligenhaus persönlich kennengelernt“, erzählt Kötergedöns-Vorsitzende Katja Seidel. Schon im vergangenen Jahr waren die Tierheimhunde zum Schwimmen eingeladen. „Aber da hatten sie Husten und konnten nicht kommen.“ Heute hat es geklappt. Neben den Tierheimhunden durften auch einige „Ehemalige“ mitkommen, die inzwischen von ehrenamtlichen Gassigehern adoptiert wurden. „Das ist eine willkommene Abwechslung“, erklärt Doris Wentland, stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins Velbert-Heiligenhaus, der etwa 300 Mitglieder hat.

Die Katzen werden von ehrenamtlichen Katzenkuschlern besucht. Und natürlich gibt es noch die Ehrenamtlichen, die basteln und werken und auf Märkte gehen. Wem die Zeit fehlt, der kann die Tiere mit einer „Patenschaft für alle Felle“ unterstützen. Das Gelände, auf dem das Tierheim steht, gehört der Stadt, doch der Tierschutzverein hat das Erbbaurecht und kann es langfristig nutzen. Allerdings muss auch alles instandgehalten werden. „Wir hatten erst eine aufwändige Pumpenreparatur“, erzählt Schriftführerin Ilka Nofz. Die Abwasserpumpen waren defekt. Für die Reparatur musste der Tierschutzverein zum einen Gelder akquirieren und zum anderen den Hundebestand reduzieren. „Das hat einige Zeit gedauert“, so Nofz. Doch jetzt ist alles wieder in Ordnung und in Kürze erwartet das Tierheim eine größere Gruppe Hunde.