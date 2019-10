Erkrath : Polizei kontrolliert Montag die Fahrzeug-Beleuchtung

Im Herbst noch wichtiger als sonst: funktionierendes Licht am Fahrzeug. Foto: dpa

Am Montag werden Pkw und Lkw von 18 bis 21 Uhr unter die Lupe genommen.

(RP) Jetzt beginnt wieder die dunkle Jahreszeit. Zu hoch eingestellte Scheinwerfer am Fahrzeug blenden den Gegenverkehr, zu niedrig eingestellte leuchten die Straße nur unzureichend aus. Noch gravierender ist die Gefährdung durch Fahrzeuge mit teilweise oder sogar komplett ausgefallenen Lichtern – diese werden nicht oder zu spät gesehen. Deshalb überprüft die Polizei derzeit mit verstärkten Verkehrskontrollen die Fahrzeugbeleuchtung – am kommenden Montagabend, 28. Oktober, von 18 bis 21 Uhr auch mit einer Großkontrolle in Erkrath.