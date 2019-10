Haan : Neuer Trend: Ein Huhn für zu Hause

Haan Immer mehr Privatleute wollen Hühner halten: Der Rassegeflügelzuchtverein Gruiten gab bei seiner Schau jetzt Tipps.

Die Geräuschkulisse im Bürgerhaus in Gruiten-Dorf am Wochenende ist außergewöhnlich. Gegacker und Kikeriki-Rufe sind schon vor dem Eingang zu hören. Im Saal findet man den Grund: 16 Ziergeflügelpaare und 62 Hühner und Zwerghühner sind in geschmückten Käfigen nebeneinander aufgereiht. Diesmal für die regelmäßig stattfindende Rassegeflügelschau des RGZV Gruiten e.V. 1908.

„Er ist einer der besten Züchter in unserem Verein“, sagt Jörg Clauberg, 1. Vorsitzender des RGZV Gruiten e.V. 1908. Aktuell klagt der Rassegeflügelzüchter Verein über Nachwuchsprobleme. „Das liegt nicht nur daran, dass sich die Jüngeren für andere Sachen eher interessieren, sondern auch an vielen Richtlinien, an die man sich halten muss, wenn es zum Beispiel um das regelmäßige Impfen der Tiere geht“, sagt er. Mit den Hühnern sei es eben auch wie mit jedem anderen Tier, man müsse sie auch am Wochenende versorgen – und mal eben in den Urlaub fahren, funktioniere auch nicht, es müsse sich ja jemand um die Tiere kümmern. „Es ist dann eben doch ein zeitintensives Hobby“, sagt Kube.