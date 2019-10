Die Schuhe schnüren und dann ab : Auch im November wird wieder gewandert

Erkrath/Haan Für die Wochenenden bietet die Erkrath-Haaner Abteilung des Sauerländischen Gebirgsvereins erneut geführte Touren an.

(RP) Seit 30 Jahren ist die Erkrath-Haaner Abteilung des Sauerländischen Gebirgsvereins ein. Auch für den November haben sich die aktiven wieder einige Touren in die Umgebung ausgedacht. Ebenso trifft sich die Nordic-Walking-Gruppe jeweils donnerstags um 10 Uhr in Haan auf dem Parkplatz am Kellertor. Nach etwas Gymnastik und einigen Dehnübungen werden etwa sieben Kilometer im moderaten Tempo gewalkt. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich, informiert der Abteilungsvorsitzende Karl-Heinz Hadder.

Heinz Hoffmann unter Tel. 02104 5503. Am Samnstag, 3. November, brechen de Aktiven zur „32. Hubertusmesse in Neviges“ mit anschließendem Platzkonzert auf. Nähere Informationen gibt es bei Margarete Blumenrath unter Telefon 02129 6690. „Von Hof zu Hof, Herbst am Niederrhein“ heißt der Ausflug, den die Gruppe am Sonntag, 9. November, unternimmt. Eingeplant ist auch ein Obsteinkauf am Hof Pöll. Kontakt: Heinz Hoffmann, Telefon 02104 45503. Es handelt sich um eine Bildungsveranstaltung in Zusammenarbeit mit der Wanderakademie in Arnsberg.