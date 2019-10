Haan : THW-Übung zu Erdbeben am Niederrhein

Haan 300 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks haben den Bergungseinsatz geübt. Darunter auch die Ortsgruppe Haan.

Gute Freunde begrüßen sich meistens mit einer Umarmung, zumindest mit Handschlag. Gehören sie dem Technischen Hilfswerk (THW) an, kann es zu Begrüßung aber auch schon mal eine Explosion geben. Das durfte die Ortsgruppe Haan am Samstag in Mönchengladbach erleben. Kaum eingetroffen, schlugen den ehrenamtlichen Helfern auch schon die Flammen entgegen. Die „Begrüßung“ war Bestandteil einer landesweiten Notfallübung: 300 ehrenamtliche Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks probten den Bergungseinsatz nach einem Erdbeben. Das Szenario war klar vorgegeben: „Nach schweren Erdstößen in der Region Niederrhein sind im Bereich Mönchengladbach großflächig massive Schäden eingetreten. Nahezu im gesamten Stadtgebiet sind Gebäude zerstört oder angeschlagen“, hieß es.