Haan : Beim Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ rollen die Kugeln

„Allez les boules!“, hießt es kürzlich, als die CDU-Bundestagsabgeordnete Michaela Noll die Boule-Gruppe vom Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ besuchte. Nolls Visite war quasi ein Gegenbesuch, denn im Sommer waren die Boule-Freunde auf Einladung Nolls in Berlin gewesen.

Wie auch bei vergangenen Terminen der Bundestagsabgeordneten bei den Petanque-Spielern in Haan rollten in fröhlicher Atmosphäre die Kugeln über den feinen Kies der Boule-Bahn am Friedenheim.

Michaela Noll: „Dieses Seniorennetzwerk ist ein Erfolgsmodell. In dieser Woche werde ich an einer Delegationsreise des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in die Niederlande teilnehmen. Die Delegationsreise widmet sich der Seniorenpolitik: Langzeitpflege, Wohnangebote für Senioren, dem niederländischen Aktionsprogramm „Länger Zuhause“ und dem Thema Einsamkeit im Alter. Hierzu sprechen wir mit Ministerien, Trägern und Wissenschaftlern und besuchen best practice-Modelle. Die Niederlande sind uns hier einen Schritt voraus. Vor allem mit dem Thema Einsamkeit im Alter möchte ich mich zukünftig intensiv auseinandersetzen. Das habe ich auch heute hier angesprochen, da Netzwerke wie ,Wir sind Haan’ genau dem entgegenwirken“, erklärte die CDU-Bundestagsabgeordnete abschließend.