Falsche Polizisten : Trickbetrüger: Senioren wehren sich am Telefon

Trickbetrüger: Senioren wehren sich am Telefon

Kreis Mettmann Falsche Polizeibeamte sind im Kreis Mettmann wieder am Telefon aktiv.

Zu einer erneuten Welle von Anrufen sogenannter falscher Polizeibeamter kam es am Montag und Dienstag insbesondere in Velbert, aber auch in den übrigen Städten des Kreises Mettmann. Insgesamt registrierte die Polizei mehr als 40 Versuche. Die unermüdlichen Warnungen seitens der Kreispolizeibehörde scheinen jedoch Früchte zu tragen: Die Senioren im Kreis Mettmann wehren sich erfolgreich und lassen die Trickbetrüger sich die Finger wund wählen.