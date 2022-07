Haan : Pflege-Aktion für die „Artenvielfalt-Hecke“

Haan Die Agnu bittet für Samstag, 30. Juli, zum Rückschnitt von wuchernden Gräsern und Kräutern. Die Hecke soll vielen Tieren Schutz bieten.

Im Frühling dieses Jahres wurde sie gepflanzt, jetzt steht für die „Artenvielfalt-Hecke“ der Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt (Agnu) zwischen Technologiepark in Gruiten und der A46 eine größere Pflegeaktion an. Am Samstag 30. Juli, sollen in der Zeit von 10 bis 12 Uhr Gräser und Kräuter innerhalb und entlang der Hecke zurückgeschnitten werden. „Alle sind herzlich eingeladen, mitzuhelfen“, sagt Agnu-Vorstandsmitglied Sven Kübler. Bei der Pflanzung seinerzeit war das Helfer-Interesse groß. Mit dabei waren Schüler des Gymnasiums, Mitarbeiter der Stadtsparkasse und weitere Ehrenamtliche. Etwa 40 Paar flinke Hände pflanzten damals 375 Setzlinge von zehn einheimischen Straucharten sorgfältig in eine Doppelreihe: Grundlage für eine 75 Meter lange Hecke für die Artenvielfalt. „Eine solche Hecke kann Jahrhunderte alt werden“, betont Kübler. Die richtige Pflege sei dabei das Schlüsselwort. Ziel sei, dass die Hecke Zuhause für eine größtmögliche Vielfalt an Vögel-, Insekten- und Säugetierarten werde: „Dazu haben wir kurz nach der Pflanzung alle Sträucher auf 20 Zentimeter zurückgeschnitten. Durch den Austrieb von vielen neuen Seitenästchen wird die Hecke so immer mehr zu einem dichten Astgeflecht“, erläutert der Agnu-Vorstand. Erfahrungen hätten gezeigt: Je dichter die Hecke am Boden ist, desto mehr Arten können dort Schutz, Nistgelegenheit und Nahrung finden. Und die Hasen haben im Schneesturm ein geschütztes Plätzchen.