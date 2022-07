Sommerferien in Haan : Stadtranderholung macht Kindern Spaß

Auch das Jugendhaus hat während der Sommerferien geöffnet. Unser Bild zeigt Clemens (13; l.) und Karim (14) bei einer Partie Billard. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Insgesamt 150 Kinder machen bei der Stadtranderholung mit. Jeden Tag stehen Ausflüge auf dem Programm. Auch das Jugendhaus hat geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Schwerdtfeger

Die erste Hälfte der Stadtranderholung ist bereits um, auch die zweite ist schon angebrochen. In den ersten drei Wochen standen für die insgesamt 75 teilnehmenden Kinder täglich unterschiedliche Ausflüge auf dem Programm: Von Schwimmbad über Indoorspielplatz bishin zum Freizeitpark. Die Kinder und Jugendlichen, die vom 18. Juli bis zum 5. August teilnehmen, erwartet Ähnliches.

Jedes Jahr bietet die Stadt Haan Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 16 Jahren die sogenannte Stadtranderholung an. Dabei sind die Teilnehmenden in drei Gruppen eingeteilt, die sich am Alter orientieren. „Die Nachfrage ist jedes Jahr sehr hoch. Wir waren direkt ausgebucht“, berichtet Jugendreferent Peter Burek. Während in den Vor-Corona-Jahren 100 Kinder betreut werden konnten, sind es in diesem Jahr 75 Kinder. Organisiert werden die Ausflüge von rund 20 Betreuern und Helfern, mit den Vorbereitungen wird dazu ein halbes Jahr im Vorfeld gestartet. „Manche unserer Betreuer, die zum Teil selbst auch einmal Teilnehmer waren, nehmen sich für die Stadtranderholung sogar gezielt Urlaub – nur um wieder dabei zu sein“, sagt Burek. Betreut werden die Kinder und Jugendlichen täglich von 9 bis 17 Uhr.

Info Ein Freizeitangebot der Stadt Haan Was Das Jugendhaus an der Alleestraße 6 ist eine Einrichtung der offenen Kinder und Jugendarbeit der Stadt Haan. Zielgruppe Das Angebot richtet sich an alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 21 Jahren.

Besondere Höhepunkte in diesem Jahr sind die Ausflüge in die Freizeitparks wie etwa ins Kernwasser Wunderland Kalkar oder Movie World in Bottrop-Kirchhellen. Aber trotz Organisation muss das Team der Stadtranderholung auch flexibel bleiben und zum Teil auf das Wetter reagieren. An den extrem heißen Tagen der vergangenen Woche wurden beispielsweise mit den unterschiedlichen Altersgruppen Ausflüge zu klimatisierten Veranstaltungsorten wie ins Kinderland „Okidoki“, ins Hallenbad oder zur Trampolinanlage unternommen.

Die Haaner Betreuer-Familie TRAN und der Betreuer aus Frankreich Stephen Mangeon haben während der o.g. Zeit die insgesamt 10 Teilnehmer (5 Teilnehmer aus Eu) betreut. Foto: Stadt Haan

„Man muss sehr viel organisieren und planen. Unser Team fängt jeden Tag um 8.15 Uhr an und bespricht den jeweiligen Tag. Auch nach der Betreuung setzen wir uns nochmal zusammen und besprechen, was gut und schlecht gelaufen ist“, berichtet Burek. „Ich bin aber immer auch für die Eltern Ansprechpartner. Sie können mich jederzeit kontaktieren.“

Zusätzlich zur Stadtranderholung bietet das Jugendhaus Haan an der Alleestraße erstmals ab der zweiten Ferienhälfte auch ihren offenen Treff in den Ferien an. Dieser richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren immer montags, mittwochs und freitags von 17 bis 21 Uhr. Beim neuen „Sommer-Spezial 2022“ wird das Team mit einem umfangreichen Programm die Abendstunden im Jugendhaus mit allen Interessierten gestalten und verbringen.