„Patenkind“ von Klaus Wiener aus Haan : Langenfelder ist auf dem Weg in die USA

Langenfeld/Haan Die Online-Bewerbung beim Parlamentarischen Patenschafts-Programm bringt den Langenfelder Leo Kirbisch für elf Monaten an eine US-High-School, als „Patenkind“ des CDU-Bundestagsabgeordneten Klaus Wiener aus Haan.

Elf Monate USA: Darauf hat sich der 17-jährige Leo Kirbisch aus Langenfeld in den vergangenen Wochen vorbereitet. Der Schüler des Monheimer Otto-Hahn-Gymnasiums bewirbt sich im vergangen Jahr als einer von 104 Schülern für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP). Das Vollstipendium des deutschen Bundestags und des US-Kongresses ermöglicht es dem Langenfelder, ein Jahr lang in einer US-Gastfamilie zu wohnen und eine High School zu besuchen.

„Meine Mutter hatte den Aufruf in der RP gelesen und mir gesagt, ich solle mich einfach mal bewerben. Und das habe ich dann gemacht“, erinnert sich der Schüler. Das alles sei online gelaufen. Zig Fragen beantwortet der Langenfelder, der zu dem Zeitpunkt noch die Kopernikusschule besucht hat. Dort ist er Schülersprecher und sitzt im Jugendparlament. Im Rahmen der Bewerbung schreibt er das alles in einen Text über sich und sein Hobby, das Fechten.

Offenbar überzeugt der Langenfelder die Jury auch im Zoom-Vorstellungsgespräch. Zwei Wochen vor den Ferien fährt Leo zu einem fünftägigen Vorbereitungstreffen ins beschauliche niedersächsische Bad Bevensen. „Die ersten Teilnehmer des Programms habe ich bereits im Zug dahin kennen gelernt“, erzählt er. Bei dem Treffen sind 35 Teilnehmer dort und erhalten viele Informationen von ihren Vorgängern. „Alkohol ist in den USA für unter 18-Jährige völlig tabu“, bekommt er zu hören. Tabu sei auch der Umgang mit Waffen. Und dann folgen noch eine Reihe anderer Dinge, die man in den USA besser unterlässt.

„Leider dürfen wir als Austauschschüler keinen Führerschein dort machen“, bedauert Leo. Mit auf den Weg geben ihm die Vorgänger, dass er sich in einem Footballteam engagieren solle. Die seien auch auswärts unterwegs. Das kann wichtig werden, denn noch ist ungewiss, in welchen US-Staat es den Langenfelder verschlägt.

„Natürlich wäre es schön, wenn es ein Ort wäre, der im Winter wärmer ist als in Deutschland. Aber wenn nicht, ist das auch egal.“ Zusätzlich soll man den Gastfamilien Freunde immer vorstellen und den Gasteltern immer Informationen geben, wo man sich sich gerade befinde. „Die Gasteltern sollen ihre Verantwortung sehr ernst nehmen“, hat er erfahren. Auch einige skurrile Dinge erzählen die Ehemaligen. So gebe wegen der Wasserknappheit in Texas Einschräkungen beim Verbrauch.

Im Rahmen des Austauschprogrammes übernehme immer ein Bundestagsabgeordneter die Patenschaft, „in meinem Fall ist das Dr. Klaus Wiener“, sagt Leo. „Nein, ich kannte den Mann vorher nicht. Aber ich habe ihn einmal an einem Stand gesehen“, berichtet der Schüler. Bei einem Besuch in Berlin erhalten er und seine Eltern eine exklusive Führung durch den Bundestag und sprechen anschließend noch mit dem Abgeordneten.

„Es ist schon beeindruckend, wie groß das gesamte Areal mit all den Nebengebäuden ist.“ Nun sei er gespannt, wie die Regierungsgebäude in Washington aussehen. Zwei Tage stehen auf dem Besuchsprogramm der Austauschschüler in der US-Hauptstadt. „Alles andere regeln die Gastfamilien. Manchmal fahren die sogar mit den Austauschschülern in die Ferien“, hat Leo Kirbisch erfahren. „Ein wenig komisch ist es jetzt schon. Meine Freunde bleiben hier. Und wenn ich wiederkomme, haben die schon ihr Abi in der Tasche und sich vielleicht ganz anders entwickelt.“