Haan : Sparkasse rüstet Geldautomaten um

In den Filialen in Unterhaan und Gruiten kann bald kontaktlos Geld abgehoben werden. Foto: dpa/Soeren Stache

Haan Geld abheben ohne EC-Karte? Das geht mit dem neuen praktischen Angebot der Sparkasse Haan: Ab dem 28. Juli kann an gekennzeichneten Automaten der Filiale Unterhaan und Gruiten kontaktlos mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) oder dem Smartphone Bargeld abgehoben oder eingezahlt werden.

Die entsprechenden Geräte sind gekennzeichnet und am NFC-Leser mit dem Wellen-Logo erkennbar. In diesem Zuge sollen alle Geldautomaten sukzessive umgerüstet und mit der neuen Funktion ausgestattet werden. „Wir freuen uns, unseren Kund*innen diesen Service anbieten zu können. Ein großer Vorteil ist, dass es schnell geht und die Kunden die EC-Karte während der Öffnungszeiten nicht dabei haben müssen“, berichtet Udo Vierdag, Vorstandsvorsitzender der Haaner Sparkasse.

Eine kontaktlose Transaktion am Geldautomaten erfolgt in drei Schritten: EC-Karte oder entsperrtes Smartphone an den NFC-Leser des Geldautomaten halten, Vorgang auswählen (etwa Bargeld abheben), persönliche Karten-PIN über die Tastatur am Geldautomaten eingeben. Für eine kontaktlose Transaktion mit dem Smartphone muss die digitale Sparkassen-Card (Debitkarte) in der App „Mobiles Bezahlen“ (bei Android-Smartphones) oder in der Wallet-App (bei Apple Smartphones) hinterlegt sein.