Haan/Wuppertal : Kiosk verkaufte Süßes – und Marihuana

Haan/Wuppertal In einem Wuppertaler Kiosk wurde im Hinterzimmer offenbar auch Marihuana abgefüllt. Mehrere „Läufer“ sollen die Drogen dann unter die Leute gebracht haben – unter anderem nach Haan.

Mehrmals in der Woche soll derjenige, der dafür zuständig gewesen sei, zwischen Haan und dem Wuppertaler Kiosk gependelt sein. Im Auftrag des Kioskbetreibers soll er in Haan immer wieder Orte und Kunden aufgesucht haben, um die Drogen zu verkaufen. Zwischen Januar und Dezember 2013 sollen so in 44 Fällen einmal wöchentlich etwa 100 Gramm Marihuana veräußert worden sein. Dabei soll „der Läufer“ auf Kommissionsbasis gehandelt und Käufer gesucht haben, um später eine Provision einzustreichen.