Landgericht Krefeld : Angeklagte vom Drogen-Kiosk Smoki schweigen zum Prozessauftakt

Krefeld Seit Dienstag wird vor dem Krefelder Landgericht gegen eine mutmaßliche Bande von Drogendealern verhandelt. Sie soll von einem Kiosk heraus die örtliche Drogenszene mit Stoff versorgt worden haben.

Nachbarn am Nelkenweg in Erkrath wurden hellhörig

Einen 27-Jährigen hält die Staatsanwaltschaft für den Kopf der Bande. Den Ermittlern zufolge waren die Drogen in geruchsdichten Dosen für Babynahrung verpackt. Nach ersten Hinweisen auf den verdächtigen Kiosk „Smoki“ war dieser von Ermittlern observiert worden. Weil an dem Kiosk an der Hubertusstraße unter anderem ein Bild der Comic-Figur „Popeye“ prangt, wurde die Ermittlungskommission nach dem Spinat essenden Matrosen benannt. Im Januar schlugen die verdeckten Ermittler zu und nahmen die Tatverdächtigen im Kiosk und in einer nahe gelegenen Wohnung fest. Dabei war auch eine Schreckschusswaffe gefunden worden.