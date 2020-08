Hilden/Haan : Neuer Rotary-Präsident will die Kunstszene unterstützen

Neuer Rotary-Präsident will die Kunstszene unterstützen

Hilden/Haan Der Rotaryclub Hilden-Haan hat einen neuen Präsidenten. Ansgar Maria van Treeck hat turnusmäßig das Amt von seinem Vorgänger Dr.Thomas Bremen übernommen. Er wird die Aktivitäten der Rotarier bis Mitte 2021 leiten.

Der Düsseldorfer Fotograf mit Herz für Hilden-Haan hat es sich auf die Fahne geschrieben, insbesondere die in der aktuellen Krise stark betroffene Kunstszene in Haan, Hilden und Erkrath zu unterstützen. Daneben will er die bereits durch den Rotary Sozialfond begonnene Arbeit weiter mitvorantreiben.