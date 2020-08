Kommunalwahl in Haan : Streit um SPD-Vorstoß zu Kandidaten-Wohnsitz

Kommunalwahl in Haan

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Haan hat in einem Dringlichkeitsantrag gefordert, dass alle Wahlkreisbewerber für die Ratswahl am 13. September eine eidesstattliche Erklärung darüber abgeben sollen, dass sie ihren Hauptwohnsitz in Haan haben.