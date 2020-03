Haan : Haus am Park schließt Umbau ab

Haan In der Seniorenwohnanlage soll es künftig eine stundenweise Betreuung zur Entlastung pflegender Angehöriger geben.

Die Senioren-Wohnanlage „Haus am Park“ in der Bismarckstraße bekommt mehr Platz für Gemeinschaftsangebote: In den vergangenen Monaten wurde der Restaurantbereich im Erdgeschoss aufwändig umgestaltet. Auch die Bibliothek in der zweiten Etage ist renoviert und zum „kleinen, feinen Salon“ geworden. Rund 100.000 Euro hat die Evangelische Kirchengemeinde Haan in den Umbau investiert. Anfang April soll mit Mietern, Mitarbeitern, Handwerkern und Kirchenvertretern alles offiziell eingeweiht werden. „Zwischen dem früheren „kleinen Saal“ und der ehemaligen Küche im Erdgeschoss gibt es jetzt einen Durchbruch. Außerdem haben wir den Lastenaufzug wieder aktiviert und die Belüftungsanlage im ganzen Haus erneuert“, beschreibt Maria Reich, Geschäftsführerin des Hauses am Park, die Veränderungen. Ein neues Beleuchtungskonzept, ein riesiger Bildschirm für Konferenzen und Besprechungen sowie neue Tische und Stühle machen die Räume multifunktionell nutzbar, die Fläche wird deutlich vergrößert und komfortabler.