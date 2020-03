Haan : Informationsabend zum Haaner Bürgerfest

Bürgerfest Haan: Am Stand des Fördervereins Private Kindergruppe Haan gewinnt Ella (6) beim Schabenrennen gegen ihren Papa Benjamin. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Stadt hat bereits 185 Vereine angeschrieben.

Die Städtische Kulturarbeit hat in in den vergangenen Tagen 185 Vereine und Vereinigungen angeschrieben und zum Infoabend „Bürgerfest 2020“ eingeladen. Dies teilte Stadtsprecherin Sonja Kunders jetzt mit. Der Informationsabend soll am Dienstag, den 17.März, um 19 Uhr im Dieker Carreé, Dieker Straße 69, stattfinden.

In dem Schreiben der Stadtverwaltung heißt es unter anderem: „Wie in den vergangenen Jahren wird das Bürgerfest auch in diesem Jahr mit der Veranstaltung Pfingst-Rausch zu einer großen Veranstaltung unter freiem Himmel verschmelzen.“ Der Organisationsprozess habe bereits begonnen.