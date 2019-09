Goch : Hildegardis-Haus: Der Umbau beginnt

Goch Einzelzimmer entstehen neben dem Gocher Wilhelm-Anton-Hospital.

Für Bewohner, die eine außerklinische Beatmung brauchen, werden im Neubau zwölf Plätze geschaffen. Beatmungspatienten sind teilweise oder vollständig auf eine Beatmung angewiesen. Das bedeutet einen erheblichen Mehraufwand: Geräte und Zubehör sind High-Tech. Die Pflege ist sehr intensiv, in der Regel ist eine 24 Stunden-Betreuung erforderlich.

Anders als derzeit wird das Hildegardis-Haus künftig einen separaten Haupteingang haben, der über die Kalbecker Straße zu erreichen ist. Bisher ist der Zugang nur über den Haupteingang des Wilhelm-Anton-Hospitals möglich. Die Bewohner sind von den Bauarbeiten nicht unmittelbar betroffen. Bis zur Fertigstellung des Neubaus bleiben sie in den aktuellen Räumlichkeiten.

Das Hildegardis-Haus – Haus für Senioren in Goch gehört zum Katholischen Alten- und Pflegehilfe-Netzwerk am Niederrhein (KAN). Unter dem Dach des KAN versammeln sich mehr als 20 Pflegeeinrichtungen und Wohnanlagen für Senioren in den Kreisen Kleve und Wesel, dazu ein Pflegezentrum zur ambulanten Betreuung, ein ambulantes Hospiz und ein Fachseminar für Altenpflege zur Ausbildung angehender Altenpflegekräfte.