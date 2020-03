Haan : Hotel „Haus Poock“ steht zum Verkauf

Heute genau vor 50 Jahren eröffnete das Hotel Haus Poock an der Osterholzer Straße. Gefeiert wird das aber nicht. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Für 1,1 Millionen Euro wird das idyllisch gelegene Anwesen zurzeit auf einem Immobilien-Portal angeboten.

Der 12. März ist für die Gruitener Familie Taschke eigentlich ein besonderer Tag. Besteht ihr Hotel „Haus Poock“ an diesem Donnerstag doch genau ein halbes Jahrhundert. Gefeiert werden soll jedoch nicht, wie die jetzige Inhaberin, Tochter Kirsten Joest, auf Anfrage verriet. Der Betrieb laufe „ganz normal“ weiter.

Die Zukunft des Traditions-Unternehmens, dessen Geschichte 1970 begann und das sich bis heute im Familienbesitz befindet, steht zurzeit in den Sternen. Der Komplex oberhalb des Gruitener Dorfes soll nämlich verkauft werden. Immobilienportale beschreiben es als „familiengeführtes Hotel mit Gastronomie und Betreiber-Wohnung in idyllischer Lage“. Der Kaufpreis für das rund 4600 Quadratmeter große Grundstück und die Gebäude ist mit 1,1 Millionen Euro angegeben.

1970 erwarben die Eheleute Heinz und Minni Poock das Anwesen direkt am Rande des heutigen Neanderlandsteig-Wanderweges. In einer historischen Betrachtung des Gruitener Dorfes heißt es wörtlich: „Außer einer reichhaltigen Speisekarte wurden auch Fisch-und Wildspezialitäten angeboten. Eine weitere Spezialität des Hauses war die Bergische Kaffeetafel, die, so wie der Kuchen, aus eigener Herstellung kamen.“ Wegen der ruhigen Lage im Erholungsgebiet sei das Hotel „Haus Poock” auch für Familien mit Kindern sehr gut geeignet.” Dafür sorgten nicht zuletzt ein großer Spielplatz sowie ein benachbartes Gehege mit Damwild.