Aufruf in Haan : Ratsherr sammelt Spenden für mehr Begrünung

Haan CDU-Ratsherr Edwin Bölke steckt sich jedes Jahr ein neues Ziel, um die Gartenstadt Haan zu verschönern. Dieses Mal rührt er die Werbetrommel für Spenden, um das Mahnmal zum Gedenken der Opfer des Massakers von Srebrenica am Karl-August-Jung-Platz mit zahlreichen Blumen aufwerten zu können.

„Wenn genügend Geld zur Verfügung steht, könnten auch weitere Zierkirschen an der Bundesstraße 228 Richtung Hilden gepflanzt werden“, richtet sich Bölke in einem Brief an die Anwohner des Karl-August-Jung-Platzes, die schon in der Vergangenheit mit Spenden bei der Gestaltung der Grünfläche mit geholfen haben. Früher hätten an der Bundesstraße viele Zierkirschen gestanden, die leider gefällt werden mussten. Ebenso fehlten zwei weitere Zierkirschen im Kreisverkehr nahe des Discounters Penny Markt.