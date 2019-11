Hilden : Taxifahrer fährt auf zwei Autos auf und flüchtet

Hilden Auf der Klotzstraße ist in der Nacht zum Freitag (1. November) ein beigefarbenes Taxi in Höhe Hausnummer 34 auf einen roten Ford Transit Connect aufgefahren. Dadurch wurde auch ein blauer VW Golf vor dem Transit beschädigt.

Am Mittwoch (30. Oktober 2019), gegen 17 Uhr, beobachtete der Halter eines blauen Opel Astra, wie ein roter SUV mit seinem geparkten Opel zusammenstieß und seinen linken Außenspiegel beschädigte. Er hatte sein Fahrzeug am Sportplatz an der Hoffeldstraße, in Höhe der Hausnummer 110, in Hilden abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.