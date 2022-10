Haan: Hoher Schaden bei Unfall auf Gruitener Straße​

Haan Der Audifahrer soll laut Polizei auf der Gruitener Straße in Haan gewendet und dabei den Seatfahrer übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß.

Schaden im fünfstelligen Bereich und ein Verletzter – das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag, 4. Oktober, in Haan. Wie ein Polizeisprecher erklärt, „stieß der Fahrer eines Audi TT vermutlich bei einem beabsichtigten Wendemanöver auf der Gruitener Straße in Haan mit einem linksseitig von ihm auf dem Parallelfahrstreifen befindlichen Seat Leon zusammen.“ Der 35-jährige Seatfahrer wurde dabei verletzt.