Besonderes Erlebnis in der Waldkaserne : Soldaten proben Großen Zapfenstreich in Hilden

Foto: Bundeswehr/Stefan Müller 14 Bilder Bundeswehrmusiker proben Großen Zapfenstreich in Waldkaserne

Hilden Das, was eigentlich nur Bundespräsidenten, Bundeskanzler und Bundesverteidigungsminister sowie hochrangige Militärs in nature zu sehen und hören bekommen, konnten jetzt auch Zuschauer in der Waldkaserne erleben.

Soldaten mit Fackeln sorgen in der Dämmerung für Licht, Bundeswehrmusiker spielen tragende Stücke, Gänsehaut zieht sich über den Rücken so manchen Zuschauers – das Ausbildungsmusikkorps hat jetzt den Großen Zapfenstreich dargeboten. In der Waldkaserne vor Publikum, das sich im Vorfeld anmelden konnte. Damit endete die musikfachliche Ausbildung im Bereich „Formaldienst“, wie Oberleutnant Paul Stöher erklärt.

„Neben dem fünfjährigen klassischen Musikstudium steht für die Musiksoldatinnen und Musiksoldaten des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr ebenfalls der Musikformaldienst unter anderem mit dem Großen Zapfenstreich auf dem Dienstplan.“, berichtet er weiter. Der Große Zapfenstreich sei das protokollarisch höchstrangige Zeremoniell der Bundeswehr. „Er wird zur Verabschiedung von Bundespräsident, Bundeskanzler und Bundesverteidigungsminister sowie hochrangigen Generalen beziehungsweise Admiralen durchgeführt“, so Stöher. Die Zuschauer in Hilden erlebten einen stimmungsvollen Abend mit einem außergewöhnlichen Programm.

Info Briten übergeben Kaserne an Bundeswehr Im Juli 1937 unterrichtet Hildens Bürgermeister Walter Schomburg den Stadtrat darüber, dass das Luftkreiskommando IV in Münster beabsichtigt, eine Flak-Kaserne im Hildener Stadtwald zu bauen. Der Startschuss für die militärische Nutzung des Areals zwischen Hilden und Haan. Im November 1938 rücken die ersten Soldaten ein. Das 22nd US Corps übernimmt am 16. April 1945 die Flak-Kaserne, übergibt sie am 15. Juni aber sogleich an die 53rd Welsh Division der Briten. Sie geben der Kaserne den Namen St. Davids Barracks. 1968 ziehen die Briten ab und übergeben die St. Davids Barracks der Bundeswehr, an das Versorgungsbataillon 737. Am 7. Juni 1969 erhält die Kaserne den Namen, den die Hildener schon immer benutzt haben: Waldkaserne. Heute beherbergt die Waldkaserne rund 750 Soldatinnen und Soldaten. Der Großteil gehört zum Feldjägerregiment 2, das auf der ganzen Welt im Einsatz ist, und zum Ausbildungsmusikkorps. Darüber hinaus sind auch Einheiten des Millitärischen Abschirmdienstes und der Betreuungsstelle für zivile Aus- und Weiterbildung dort stationiert.

Zunächst dankte der Leiter des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr, Oberstleutnant Michael Euler, den rund 250 Gästen und Mitwirkenden. Darüber hinaus sprach er den Lehrgangsteilnehmenden seine Anerkennung für die hervorragende Leistung im Rahmen der theoretischen und praktischen Ausbildung aus. Nach der Begrüßung folgte der Höhepunkt: Die junge Kapellmeisterin Leutnant Lisa-Marie Holzschuh dirigierte den Großen Zapfenstreich mit Serenade unter Fackelschein.

Die Waldkaserne ist Sitz des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr. Die allermeisten Militärmusiker Deutschlands werden an der Kaderschmiede ausgebildet. Sie erinnert mehr an eine Uni als an einen Armeestützpunkt. Seit 1969 sitzt das Ausbildungsmusikkorps in Hilden und hat seitdem immer einen engen Kontakt zur Stadt gesucht. Mit dem Benefizkonzert in Zusammenarbeit mit der Musikschule und dem Lions-Club zeigt sich die Bundeswehr einmal im Jahr in der Stadthalle. Seit einiger Zeit präsentieren die Musiker ihr Können einmal im Monat in der Waldkaserne bei den Kammerkonzerten, zu denen jeder nach vorheriger Anmeldung Zutritt hat.