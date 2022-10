Seniorin übersieht Gegenverkehr : Drei Menschen bei Unfall auf der B 509 verletzt

Grefrath Weil eine 84-jährige Grefratherin den Gegenverkehr nicht beachtete, kam es auf der B 509 zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Dabei wurden drei Personen verletzt, die Senioren schwer.

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B 509 und der Viersener Straße sind am Dienstagmittag drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Wie die Polizei mitteilt, war ein 63-jähriger Grefrather auf der B 509 unterwegs in Richtung Lobberich. In Gegenrichtung fuhr eine 84-jährige Grefratherin in Richtung Kempen. Sie wollte im Krezungsbereich nach links in die Viersener Straße abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw des 63-Jährigen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es auf dessen Fahrspur zum Frontalzusammenstoß kam. Der 63-Jährige sowie sein 23-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Die 84-Jährige wurde dagegen schwer verletzt. Alle drei Unfallbeteiligten wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.