Haan: Stadt wirbt für Aktionsbündnis „#StopFossil“​

Haan Das Aktionsbündnis #StopFossil bietet jetzt allen die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, um die Abhängigkeit von fossilen Energien zu reduzieren.

#StopFossil gebe nicht nur Tipps, was man wie umsetzen könne, sondern mache die Anstrengungen in Haan und damit die Beiträge jeder und jedes Einzelnen sichtbar: „Das stärkt nicht nur das Gemeinschaftsgefühl und motiviert uns alle, weiterzumachen, sondern zeigt auch den politischen Entscheidungsträgern, dass wir bereit sind, den Weg zu 100 Prozent Erneuerbaren Energien zu gehen.“

In drei einfachen Schritten führt die kostenlose Web-App von #StopFossil durch alle Bereiche des täglichen Lebens und zeigt wie viel Einsparung welche Handlung erreichen kann. Denn Energie und CO2 stecken nicht nur in Heizung und Strom, sondern auch in der Mobilität, in Konsumartikeln und vielen Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. So kann jede Person entscheiden, wie sie zum gemeinsamen Ziel beitragen will.