Unfall in Haan : Rollerfahrer schwer verletzt, Polizei sucht Zeugen

Der Rollerfahrer kam ins Krankenhaus. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Haan Hat der Autofahrer ordnungsgemäß gebremst oder nicht? Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls an der Ohligser Straße in Haan, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt worden ist.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls an der Ohligser Straße in Haan. Am Dienstagnachmittag, 4. Oktober, ist dabei ein 62-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt, worden. Er wollte laut Polizei eine potenzielle Kollision mit einem Auto vermeiden, das aus einer Einfahrt fuhr zu vermeiden.

Gegen 15.20 Uhr wollte der 20-jährige Autofahrer vom Parkplatz eines Discounters auf die Ohligser Straße fahren. „Nach eigenen Angaben hielt er an der Sichtlinie des Einfahrtsbereiches an, ohne auf die Fahrbahn einzubiegen. Ein auf der Ohligser Straße herannahender Rollerfahrer führte eine Bremsung durch, in dessen Verlauf der 62-Jährige die Kontrolle über sein Kleinkraftrad verlor und zu Boden stürzte“, erklärte ein Polizeisprecher.

Der 62-jährige Solinger hat sich bei dem Sturz so schwer verletzt, dass er nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. „Der Rollerfahrer gab an, dass er eine Gefahrenbremsung durchgeführt habe“, erklärte der Sprecher weiter. Damit wollte er einen Zusammenstoß mit dem Auto vermeiden. „Der 20-jährige Fahrzeugführer stritt dies ab und gab an, im Einmündungsbereich ordnungsgemäß gehalten zu haben.“