Haan : Einbrecher flüchten ohne Beute

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Apotheke. Foto: dpa/Patrick Seeger

Haan Unbekannte sind am Dienstagfrüh, 2.40 Uhr, in eine Apotheke an der Kaiserstraße in Haan eingebrochen. Zeugen waren zwei dunkelgekleidete Männer aufgefallen. Während einer der beiden offensichtlich „Schmiere stand“, schlug der zweite ein Schaufenster ein und gelang so in die Geschäftsräume.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach nur kurzer Zeit verließ der Einbrecher diese dann auch schon wieder auf dem Einstiegsweg. Beide Männer flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Beute und zu Fuß in unbekannte Richtung.