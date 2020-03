Gericht : Gericht verhängt Haftstrafen wegen Zwangsprostitution

Haan Inmitten widriger Umstände durch die „Corona-Krise" hat das Gericht sein Urteil gegen zwei Angeklagte verkündet, die sich wegen schwerer Zwangsprostitution zu verantworten hatten. Der jüngere der beiden (23) muss für zwei Jahre und sechs Monate in Haft, sein 27 Jahre alter Mittäter wurde zu einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt.

Zur Kundeakquise sollen Fotos der Frauen gemacht worden sein, um sie auf einem der einschlägigen Portale einstellen zu können. Dafür soll einer der Angeklagten ein Hotelzimmer in Haan gebucht und einen Fotografen dorthin bestellt haben. Die beiden Frauen sollen ihre Kunden später auch in Hotels in Haan und Hilden getroffen haben.