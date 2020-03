Kurz berichtet :

Wegen der Corona-Pandemie gibt es zahlreiche Absagen von Veranstaltungen. Unsere Redaktion teilt diejenigen mit, von der sie Kenntnis erhält.

CDU Gruiten Wegen der Corona-Pandemie sagen die Christdemokraten alle Termine bis Ende April ab. Hiervon ist auch der Dreck-weg-Tag betroffen. Die für den 18. April geplante Feierstunde zur Erinnerung an die kampflose Übergabe Gruitens an die Amerikaner vor 75 Jahren soll in anderer Form erfolgen. „Der Schutz der Bürginnen und Bürger muss hier absoluten Vorrang haben“, so Geschäftsführer Karl-Heinz Groters.