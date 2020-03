Gartenarbeit : Experte gibt Tipps zum Obstbaumschnitt

kreis mettmann Teilnehmer vertiefen ihre Kenntnisse beim weiterführenden Winterschnitt-Kursus des Naturschutzzentrums Bruchhausen.

Auf den Streuobstwiesen des Erkrather Naturschutzzentrums Bruchhausen stehen einige richtig „Greise“– so wirken die alten Bäume zumindest. Dabei seien viele der Obstbäume gerade mal rund 25 Jahre alt, eigentlich kein Alter für einen Baum, erklärt Biotop- und Landschaftspfleger Gerd-Dieter Löschner. Nach rund einer Stunde Theorie, in der er Fragen beantwortet und Wissenswertes aus dem ersten Kurs wiederholt, zeigt er den neun Teilnehmern des weiterführenden Obstbaum-Schnittkurses anhand unterschiedlich alter Obstbäume, wie man Anzeichen von Vergreisung erkennt und wie man diese aufhält.

Eine wichtige Regel dabei ist es, gerade bei Bäumen, die lange keine Pflege erhalten haben, anfangs nicht zu viel wegzuschneiden. Hier strikt nach Lehrbuch vorzugehen, sei kontraproduktiv, erklärt Löschner. „Bei einem ‚Gemetzel‘ reagiert der Baum mit vielen neuen Austrieben.“ Für die Baumschnitt-Laien sieht allerdings auch das aus Sicht des Profis zurückhaltende Beschneiden nach Gemetzel aus. Man müsse sich zunächst ganz schön überwinden, den Baum nach den gelernten Regeln zu verjüngen. Auf der Streuobstwiese lernen die Teilnehmer schnell, einsetzende Vergreisung zu erkennen: Während jüngere Bäume noch mit vielen senkrecht nach oben wachsenden Ästen (Wasserschossen) austrieben, zeigten vergreisende Bäume kaum noch Neutriebe, da sie ihre ganze Energie in die Frucht stecken.

Form Die Krone bestenfalls breitpyramidal zuschneiden, damit viel Licht an alle Äste kommt. Leitäste, die das Kronengerüst bilden, sollten möglichst leicht (etwa 45 Grad) ansteigen.

„Ich habe zu Hause schon versucht, das Gelernte aus dem ersten Kurs umzusetzen – ganz moderat und vorsichtig“, sagt einer der Teilnehmer, der im Januar bereits den Grundkursus in dem Erkrather Naturschutzzentrum besucht hatte: „Das ist ein Prozess, an dem man arbeiten muss.“

Kurs in Schaephuysen

Kurs in Schaephuysen : Profi-Tipps zum Obstbaumschnitt sind stark gefragt

Löschner riet damals dazu, unbedingt Vorher-/Nachher-Fotos von den Bäumen zu machen. Anhand der Dokumentation könne man dann in den Folgejahren nachvollziehen, was erreicht wurde – und ob man mit dem Schnitt auf dem richtigen Weg ist.

„Streuobst ist im Gegensatz zum heutigen Erwerbsobst genetisch auf langes Tragen ausgelegt. Wenn man solche Obstbäume schneidet, werden sie uralt“, erklärt Experte Löschner der aufmerksamen Runde. Auch lange nicht gepflegte Bäume könne man so wieder reaktivieren.

Für den Winterschnitt ist noch einige Wochen Zeit. Er wird während der Vegetationsruhe vollzogen – also dem Zeitpunkt, in dem die Pflanzen photosynthetisch inaktiv sind und keinerlei Wachstum, Blühaktivität beziehungsweise Fruchtbildung stattfindet.

Gerd-Dieter Löschner rät hier indes aufgrund der in den vergangenen Jahren im Frühjahr bereits recht hohen Temperaturen, nicht allzu spät – also bis spätestens Ende März – zu schneiden. So werde der Obstbaum nicht unnötig geschwächt.