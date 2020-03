Remscheider brachte Verfahren ins Rollen : Haft und Bewährung wegen schwerer Zwangsprostitution

Remscheid/Wuppertal Inmitten widriger Umstände durch die „Corona-Krise“ hat das Landgericht sein Urteil gegen zwei Angeklagte verkündet, die sich wegen schwerer Zwangsprostitution zu verantworten hatten.

Zuhälterei? Vorgegaukelte Liebe? Davon hatte der 23-Jährige, der das ganze „gemanagt“ haben will, im Prozessverlauf nichts hören wollen. Die 18-Jährige will er in einem Club kennengelernt haben und noch in der gleichen Nacht mit ihr „im Bett gelandet“ sein. Von Liebe könne aus seiner Sicht keine Rede sein - allenfalls von „Freundschaft plus“ oder auch von einem One-Night-Stand, und noch einem, und noch einem . . . Weil sie drogenabhängig gewesen sei, will er der Frau vorgeschlagen haben, ihr Geld doch mit Prostitution zu verdienen. Als Nutte auf den Strich geschickt? Eine solche Wortwahl lehne er ab: Die Frauen sei „Sexworkerinen“ und hätten seinem Geschäftsmodell bereitwillig zugestimmt.