Haan : Offene Tür im Familienzentrum St. Nikolaus

GRUITEN Das Team des Familienzentrums gibt am Freitag, 24. Mai, von 15 bis 17 Uhr einen Einblick in die Arbeit der katholischen Einrichtung an der Düsselberger Straße 7. Die Räume des Familienzentrums stehen allen Interessierten offen.

