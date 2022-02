95 Jahre Lintforter Turnverein : So bewegt der LTV die kleinen Tausendfüßler

Bewegung wird im Familienzentrum „Tausendfüßler“ groß geschrieben. Leiterin Heike Spilut und Melanie Nyski freuen sich über die Zusammenarbeit mit dem LTV. Foto: Norbert Prümen

Serie Kamp-Lintfort Der Verein legt 2022 den Fokus verstärkt auf Kooperationen im Kinder- und Jugendbereich. Die Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Tausendfüßler ist dafür beispielhaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bewegung gehört in der Kita Tausendfüßler zum täglichen Programm: Davon zeugen nicht nur die Klettergerüste und Rutschen in der Eingangshalle von Haus 1 des Familienzentrums an der Moerser Straße. Schon vielen Jahren kooperiert die Kindertagesstätte beim Thema Sport mit dem Lintforter Turnverein (LTV). „Damals wurde der Tausendfüßler zum ersten Mal als Familienzentrum zertifiziert – mit den Schwerpunkten Bewegung und Ernährung“, erinnert sich Kita-Leiterin Heike Spilut. Der LTV unterstützte die Kindertagesstätte mit seinen Übungsleitern bei der Umsetzung des Sportprojektes „Jolinchen“, einer Initiative der AOK Rheinland, bei dem die Mädchen und Jungen der Kita das Minisportabzeichen ablegen konnten.

Heute, 15 Jahre später, haben Kita Tausendfüßler und LTV das gemeinsame Sport-Projekt verstetigt, mit eigenen Inhalten gefüllt und ein eigenes Bewegungsfest entwickelt, welches jedes Jahr in den Herbstferien gemeinsam organisiert und gefeiert wird. Der Lintforter Turnverein setzt auf solche Kooperationen mit Einrichtungen und Institutionen in der Stadt. Und für 2022 ist geplant, besonders die Zusammenarbeit im Kinder- und Jugendbereich in Form von Projekten, Veranstaltungen und Bewegungsangeboten zu verstärken. „Aktiv dabei – jetzt erst recht“, das Jahresmotto im LTV, gilt auch für das alljährige Bewegungsfest in der Kooperation mit der Kindertagesstätte. Die Kinder erwartet dort jedes Jahr in den Herbstferien ein Parcours, der sie zum Laufen, Purzelbaumschlagen, Springen oder Balancieren auf der Affenschaukel herausfordert.

Info Jahresmotto: Aktiv dabei – jetzt erst recht Jahresplanung Beim Angebot „Runter vom Sofa“ laufen sich die Außenteams des LTV fit. Mit Boule entdeckt der Verein 2022 eine neue Sportart. Geplant sind Aktionstage mit den Kooperationspartnern. Außerdem wird ein Tag für ehrenamtlich Engagierte organisiert. Die „Pausenpost“ sorgt als roter Faden für mehr Kontakt in der Vereinsfamilie. www.ltv-1927.de

„Das Wichtigste ist, dass sie Spaß und Freude an der Bewegung haben – und zwar ohne Leistungsdruck. Alle Kinder bekommen eine Urkunde“, betont Heike Spilut und freut sich über die lebendige Zusammenarbeit mit dem LTV. Das Bewegungsfest, für das ein gemeinsames Logo entwickelt wurde, ist nur ein Beispiel für die langjährigen Kooperationen, die der LTV mit dem Familienzentrum und anderen Partnern pflegt. „Es hat sich für uns als ein Erfolgsrezept erwiesen, das auch die Zukunftsfähigkeit unseres Vereins sichert. Mit der Ebertschule arbeiten wir schon seit 25 Jahren zusammen“, sagt Ulrike Plitt, Geschäftsführerin des Lintforter Turnvereins, und betont: „Hier trifft das Ehrenamt auf das Hauptamt. So wie wir Vereinsleben gestalten, fühle ich mich mittendrin in der Gesellschaft.“ Die Kooperation, sagt auch Heike Spilut, sei für Kita und Verein eine Win-Win-Situation. Die Vernetzung mit den Fachleuten im Lintforter Turnverein sorge für immer neue und wichtige Impulse, die das Kita-Leben bereicherten. Der LTV gewinne wiederum so neue junge Mitglieder. Dem Lintforter Turnverein gehören aktuell 200 Kinder im Vorschulalter an. „Die Nachfrage ist groß. Wir brauchen unbedingt größere Hallenkapazitäten, um alle Anfragen befriedigen zu können“, erklärt Ulrike Plitt. Kita und LTV unterstützen sich aber auch auf andere Weise: So besuchen Erzieherinnen und Vereinsmitglieder gemeinsam Fortbildungen – beispielsweise, wenn es um die Verlängerung der notwendigen Übungsleiterlizenzen geht. „Auf der Fahrt zu den Qualitätszirkeln beginnt der Austausch schon im Auto. Wir lernen voneinander“, betont Heike Spilut. Der LTV steht der Kita auch bei anderen Aktionen unterstützend zur Seite – zuletzt beim bewegten Nikolausfest im Familienzentrum. Demnächst findet eine gemeinsame Eltern-Info statt: Interessierte erfahren dann alles rund um die verschiedenen Angebote im Lintforter Turnverein.