Haan : Buslinie 742 wird umgeleitet

Haan Eine Sperrung auf der Kölner Straße kann kommende Woche zu Beeinträchtigungen im Busverkehr führen.

Die Busse fahren während dieser Zeit in Richtung Carl-Barth-Straße ab der Haltestelle „Windhövel“ und in Richtung Mettmann ab „Alt Thienhausen“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Horststraße“ wird in beiden Richtungen an die Haltestelle „Stöcken“ der Linie SB50 verlegt. Die Haltestelle „Wilhelmstraße“ wird in Richtung Mettmann auf die Kölner Straße vor die Einmündung der Wilhelmstraße verlegt. Durchsagen in den Bussen und Aushänge an den Haltestellen sollen die Kunden über die Änderungen informieren.