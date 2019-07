Haaner Sommer : Grenzenloser Spaß mit der Feuerwehr

Spiel ohne Grenzen der Feuerwehr: In dieser Runde mussten die Teams (hier Unitas Haan) versuchen, das aus einem Rohr entweichende Wasser mit allen Körperteilen zu stoppen. Foto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Handballer, Fußballer, THW und Feuerwehr – sie alle lieferten im sportlichen Jux-Wettkampf Höchstleistungen ab.

Erik Fiedler steht konzentriert vor einem großen Jenga-Turm und hält zusammen mit seinem Teamkollegen vom Haaner Turnverein den großen Rettungsspreizer. Ziel des Spiels – das Gerät der Feuerwehr soll genutzt werden, um so viele Holzklötze wie möglich aus dem Turm zu ziehen, ohne ihn zum Einstürzen zu bringen. „ Die Zange hatte schon ordentlich Gewicht, aber es hat trotzdem echt Spaß gemacht. Man merkt, was für eine Kraft hinter so etwas steckt.“, berichtet Erik. Neben dem Riesen-Jenga hat dem Team auch noch ein Wasser-Geschicklichkeitsspiel gefallen. „Wir waren die einzigen, die das Wasserspiel geschafft haben – nicht mal die Feuerwehr hat es hingekriegt.“, betonen sie stolz.