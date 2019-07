Haan : Schlagerfestival beim Haaner Sommer

Seniorennetzwerk veranstaltet am Samstag, 13. Juli, eine Ü50-Party im Rooster Club.

Mit deutschen Schlagern von damals bis heute präsentiert sich das Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ in einer Auftaktveranstaltung auf dem Haaner Sommer am Dienstag, 30. Juli, um 15 Uhr. Die Netzwerk-Aktiven Dr. Hermann Neumann und Frank Intveen haben Schlagermusik von Stars und Sternchen der letzten 70 Jahre ausgesucht. Viel Wissenswertes zur Entstehung der Musik, zu den Komponisten oder auch Unterhaltsames zu Klatschgeschichten wissen die beiden zu berichten. Sie scheuen weder die alten Operetten-Gassenhauer noch die Ballermann-Lieder.

Auf die Schlager-Idee gebracht haben Ha-So-Besucher den Initiator Dr. Hermann Neumann. Denn der ausgewiesene Rock- und Popfan musste sich sagen lassen: Mach doch mal „Schöne Musik“. Also hat er sich in die Düsseldorfer Uni-Bibliothek begeben und alles über deutsche Schlager gelesen. „Sehr spannend“ ist sein Fazit. Er gliedert die Schlagerszene in erstens Klassisch Deutsch, zweitens Nachkriegsschlager, drittens Neue deutsche Welle und viertens Ballermann-Schlager.

Über diese Veranstaltung hinaus gibt es im Rockin’ Roosters Club, Dieselstraße 5, in diesem Jahr noch zwei der beliebten Ü-50-Oldie-Parties, an denen Neumann organisatorisch beteiligt ist. Es werden Schlager der 70er, 80er und 90er Jahre aufgelegt, zu Beginn die älteren Schlager und im Laufe des Abends immer jüngere. Auch das ist eine Initiative des Seniorennetzwerks. Der nächste Termin ist an diesem Samstag, 13. Juli, und der zweite am 2. November jeweils um 18.30 Uhr.