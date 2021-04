Abfallbehälter brennen : Brandstifter sind in Gruiten unterwegs

Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Foto: dpa/Friso Gentsch

Gruiten Gleich mehrere Abfallbehälter standen am Freitagabend (2. April 2021) in Gruiten in Flammen. Gegen 23.39 Uhr wurde die Polizei zu einer brennenden Mülltonne auf der Düsselberger Straße 4 gerufen.

Das Feuer war bereits auf einen Laubbaum übergegangen und musste durch die Feuerwehr Haan gelöscht werden. Der Abfallbehälter wurde durch das Feuer zerstört, die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 500 Euro.