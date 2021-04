Autobahn 46 : Feuerwehr Haan löscht brennenden Leichenwagen

Zwei Trupps unter Atemschutz löschten das Feuer mit einem Schaum-Schnellangriff. Foto: Feuerwehr Haan

Haan Die Feuerwehr Haan ist am Samstag, 3. April 2021 , um 13.49 Uhr auf die Autobahn 46 in Richtung Wuppertal gerufen worden. Zwischen den Anschlussstellen Haan-West und Haan-Ost war ein Leichenwagen während einer Probefahrt in Brand geraten.

