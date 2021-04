Corona-Entwicklung am Karfreitag : Inzidenz steigt im Kreis Mettmann wieder deutlich an

120 Neuinfektionen am Donnerstag, 146 am Freitag – die Zahlen der Neuinfektionen im Kreis Mettmann nehmen weiter zu. Mehr als 3000 Menschen befinden sich in Quarantäne. Unser Überblick am Karfreitag.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind im Kreis Mettmann am Freitag 1097 Menschen, 78 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 83 (-1; 13 neu, 14 genesen), in Haan 59 (+/-0; 17 neu, 17 gen), in Heiligenhaus 62 (-4; 11 neu, 15 gen), in Hilden 104 (+12; 24 neu, 12 genesen), in Langenfeld 87 (+30; 39 neu, 9 gen), in Mettmann 137 (+23; 49 neu, 26 gen), in Monheim 74 (+12; 25 neu, 13 gen), in Ratingen 186 (-5; 35 neu, 39 gen), in Velbert 246 (+7; 41 neu, 34 gen) und in Wülfrath 59 (+4; 12 neu, 8 gen) – Hinweis: Alle Zahlen im Vergleich zu Mittwoch. Insgesamt meldet der Kreis am Donnerstag und Freitag zusammen 266 Neuinfektionen.