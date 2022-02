Spiritueller Zwischenruf aus dem Kloster Langwaden : Zwischen Himmel und Hölle

Meinung Langwaden Kann die Kirche einen Neuanfang schaffen?, fragt Bruno Robeck. Der Prior der Langwadener Zisterziensermönche versucht Antworten zu geben.

„Willkommen im Paradies!“ Wäre das nicht auch ein schöner Slogan, um in den Kölner Dom oder in ein anderes altehrwürdiges Gotteshaus einzuladen? Nicht erst seit der Veröffentlichung des Gutachtens zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising klingt solch eine Begrüßung unpassend, wenn nicht gar für manche zynisch. Es gibt viele, für die die Kirche zur Hölle geworden ist. Beim Bußgottesdienst für die Opfer sexuellen Missbrauchs im November sprachen Betroffene das erste Mal im Kölner Dom. Alle, die wie ich an diesem Gottesdienst teilgenommen hatten, hörten keine schönen glaubensstarken Reden und keine prächtigen, Selbstbewusstsein versprühenden Choräle. Die Stimmen derer, die in ihrer Not allein gelassen und ihren Peinigern schutzlos ausgeliefert worden waren, hallten durch den Raum. Diese Stimmen gruben sich tief in mein Herz. Diese Worte hängen fester in den Mauern des Domes als all die Predigten, Gebete und Gesänge. Ein Paradies ist die Kirche nicht. Eine Täterorganisation hat der Kölner Administrator Weihbischof Rolf Steinhäuser die Kirche genannt. Der Abgrund, der sich mit diesem einen Wort auftut, wird uns in diesen Wochen wieder bewusst.