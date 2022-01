Gesprächskreis kündigt Termin an : Eventalk der Pfarrei Sankt Marien im Februar

Die Pfarrei St. Marien Wassenberg bietet im Februar den Eventalk an. Foto: Anke Backhaus

Wassenberg Bei der Pfarrei Sankt Marien Wassenberg fest integriert ist der Gesprächskreis Eventalk. Die Pfarrei kündigt in ihrem Pfarrbrief die nächste Gesprächsrunde an. Diese findet statt am Dienstag, 22. Februar, 19 bis 20 Uhr, Ort ist das Pfarrheim in Orsbeck, An Sankt Martinus 11a.

Der Gesprächskreis Eventalk 2022 wird sich in seiner wesentlichen Struktur mit dem Buch „Gott wieder finden und warum es gar nicht nötig ist, ihn zu suchen“ von Zacharias Heyes auseinandersetzen, heißt es in der Einladung zur Themenankündigung.

In dem Buch des Autors Zacharias Heyes finden sich drei große Themenkomplexe: Gott findet den Menschen – biblische Schlüsselerfahrungen, Gott entdecken – nicht suchen, sondern finden und schließlich die Klärung der Frage: Wo ist Kirche? Wir werden ausgewählte Kapitel in den Blick nehmen und nutzen, um über unsere eigenen Gedanken, Erfahrungen und Geschichten ins Gespräch zu kommen“, erklärt Jasmin Dahm für den Gesprächskreis mit Blick auf die Runde am Dienstag, 22. Februar, in Orsbeck. Jeder sei willkommen, sich an der Diskussion zu beteiligen und sie zu bereichern.

„Eventalk“ sind Glaubensgespräche, die Christen helfen, ihren Glauben zu vertiefen und zu festigen. Das Wort „Even“, im katholischen Kontext auch schon gehört im „Evensong“, meint einerseits den Abend als Zeit-die-nach-dem-Tag-ist. Zugleich steckt im Wort Even das Bild der Ebene, das Ausgleichende, das die Dinge ins Gleichgewicht bringt.

Weiterführende Informationen zum Gesprächskreis Eventalk finden sich im Pfarrbrief für den Monat Februar, der online unter der Adresse www.stmarien-wassenberg.de verfügbar ist.

