Gefahrenstelle in Grevenbroich : Noch immer Probleme am „Chaos-Kreisverkehr“ von Neukirchen

Hier brettern viele einfach durch: Der Kreisverkehr ist ein Ärgernis. Foto: Christian Kandzorra

Neukirchen Am Kreisel an der Hülchrather Straße hat sich auch nach Monaten nichts getan. CDU-Fraktionschef Wolfgang Kaiser sieht die Stadt in der Verantwortung. Warum es oft zu brenzligen Situationen kommt.

Ein großer Teil der Autofahrer, die aus dem nördlichen Teil der Stadt in Richtung Dormagen oder Düsseldorf wollen, kommen um ihn nicht herum: um den Kreisverkehr an der Hülchrather Straße in Neukirchen. Seit Monaten ist die Stelle nahe des Edeka-Marktes ein Ärgernis, weil die Innenfläche des Kreisels aus einer fahrbahnebenen, glatten Betonfläche besteht, die viele Fahrer schlicht ignorieren und sie geradewegs überfahren. Immer wieder kommt es zu brenzligen Situationen, manchmal halten Fahrer mit ihren Autos gar mitten auf dem Kreisverkehr und beschimpfen sich, diskutieren über Vorfahrtsrechte.

Der Grevenbroicher CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Kaiser wohnt in der Nähe und fährt mindestens zweimal täglich durch den Kreisverkehr, der seit 2019 besteht. Er setzte sich bereits im Oktober dafür ein, dass Fahrer gebremst und durch eine bauliche Veränderung dazu bewogen werden, den Kreisel so zu durchfahren, wie es sich die Planer ursprünglich einmal gedacht hatten. Doch die Bemühungen Kaisers haben bislang zu keiner sichtbaren Veränderung geführt. Im Herbst, als der Kreisel besonders in der Kritik stand (zuvor war es in dem Bereich auch zu Unfällen gekommen), habe sich die Situation für etwa eine Woche gebessert, sagt Kaiser: „Da stand die Polizei an der Ecke und hat den Verkehr beobachtet.“ Danach aber seien Fahrer wieder deutlich rücksichtsloser durch den Kreisverkehr gefahren, viele mittendurch.

Problematisch sei das vor allem für die Fahrer, die sich aus der Münchrather Straße vortasten. „Wenn sie in den Kreisverkehr fahren, haben sie eigentlich Vorfahrt. Aber manche, die aus Neukirchen in Richtung Jägerhof kommen, sind viel zu schnell unterwegs. Es kommt da immer wieder zu gefährlichen Situationen.“ Das gelte auch für Fahrer, die aus der anderen Richtung nach Neukirchen fahren.

Die Stadtbetriebe hatten zuletzt Anfang November eine Prüfung der Situation mit dem Erschließungsträger zugesagt. Nun äußerte sich die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion nicht weiter dazu. Aber: Am 15. März soll es im Beirat Bauen eine Informationsvorlage geben, anhand derer das Thema wieder diskutiert werden dürfte. Fahrern bleibt bis dahin nur zu raten, am „Chaos-Kreisel“ von Neukirchen besonders umsichtig zu sein. Wolfgang Kaiser hat noch eine Anregung: Der neue „Super-Blitzer“ der Stadt sollte dort aufgestellt werden. „Der Radar-Anhänger dient ja auch dazu, Verkehrsmessungen durchzuführen.“

(cka)