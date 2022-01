Tierquälerei in Grevenbroich : Acht Kaninchen in Sporttasche „entsorgt“

Die Kaninchen sind in einem schlechten Allgemeinzustand und werden nun von den Mitarbeitern des Tierheims Oekoven versorgt. Foto: Tierheim Oekoven

Grevenbroich Unbekannte haben in der Dämmerung am Samstag eine Sporttasche in Elsen abgestellt. Anwohner öffneten sie und entdeckten darin stark verängstigte Kaninchen. Wie es den Tieren geht und wie Tierschützer reagieren wollen.