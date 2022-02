Aktionen mit Partnerkommune in den Niederlanden : Grevenbroicher schmieden Pläne für Austausch mit Peel en Maas

Grevenbroich Seit fast zwei Jahren liegen Besuchsfahrten zwischen den Partnerkommunen Peel en Maas und Grevenbroich auf Eis. Im Sommer soll eine bereits geplante Kunst-Aktion im Finlay-Park realisiert werden.

Vor fünf Jahren wurde in den Niederlanden die Städtepartneschaft zwischen Peel en Maas und Grevenbroich geschlossen, mit der Unterzeichnung der Urkunde im Dezember 2016 wurde die Freundschaft mit Kessel, heute Teil von Peel en Maas, auf eine neue Basis gestellt. Nun liegen seit fast zwei Jahren Austauschfahrten auf Eis. Doch Pläne für die Zeit nach der Corona-Welle gibt es, natürlich unter Vorbehalt. Wir stehen mit den niederländischen Freunden telefonisch in Kontakt“, erklärt Joachim Schwedhelm, Leiter der Abteilung Peel en Maas/Kessel im Partnerschaftsverein Grevenbroich.

Im Sommer 2020 hatte es in der Pandemie sogar eine Gemeinschaftsaktion an der Grenze bei Kaldenkirchen gegeben: 400 Taschentücher an einer langen Leine sollten Verbundenheit und Trauer darüber, dass Besuche nicht möglich waren, ausdrücken. Die Idee hatten Künstlerin Ans Joosten (Peel en Maas) und Künstler Gereon Riedel (Grevenbroich). Die Kunst soll auch in Zukunft verbinden, schließlich liegen die Pläne für ein Event beim – wegen der Pandemie ausgefallenen – Landesgartenschaujubiläum in der Schublade.