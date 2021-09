Gefahrenstelle in Grevenbroich : Verein „Unser Neukirchen“ fordert Tempo 30

Gefahrenstelle in Grevenbroich

Heinz-Jürgen Année an der K 33 in Neukirchen. Er sieht Handlungsbedarf für den Schutz von Fußgängern. Foto: Sommerfeld, Carsten

Neukirchen Vorsitzender Heinz-Jürgen Année pocht nach einem Unfall mit einem Zwölfjährigen an der K 33 auf Lösungen. Rat und Verwaltung müssten aktiv werden, appelliert er.

Erheblichen Handlungsbedarf sieht der Verein Unser Neukirchen auf der Hülchrather Straße in Höhe des Neubaugebiets mit Supermarkt. „Fußgänger berichten, dass es gefährlich ist, dort die Straße zu überqueren“, sagt Heinz-Jürgen Année, Vorsitzender des Vereins. Zwar besteht am Kreisel an der Zufahrt zum Baugebiet ein Überweg. „Viele wollen aber vorher etwa von der Landsberger Straße aus die K 33 überqueren, um zum Sportplatz oder Schwimmbad zu gehen.“