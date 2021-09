Stadt Goch : Kalkarer Straße braucht eine Überplanung

Goch Da in wenigen Jahren der Stadtteil von einem stark durchfahrenen zu einem sehr ruhigen Gebiet werden wird, sieht die Stadt die Chance und die Notwendigkeit, tätig zu werden.

(nik) Die Kalkarer Straße im Bereich hinter dem Gocher Bahnhof entwickelt sich in eine schlechte Richtung. Es gibt Leerstände, wo früher Bäckerei und Fleischerei waren, viele Häuser sind in schlechtem Zustand, die frühere Liebfrauenkirche beherbergt Flüchtlinge, ansonsten gibt es aber auch zwölf Jahre nach ihrer Profanierung noch keinen Plan für die künftige Nutzung des Gebäudes. Da in wenigen Jahren, wenn der Ringschluss realisiert ist und der Bahnübergang Kalkarer Straße geschlossen wird, der Stadtteil von einem stark durchfahrenen zu einem sehr ruhigen Gebiet werden wird, sieht die Stadt die Chance und die Notwendigkeit, dort tätig zu werden.