Zehn Euro erbeutet : Grevenbroicher hinterrücks von Quartett angegriffen und ausgeraubt

Grevenbroich Nachdem der erste Versuch scheiterte, griff ein Quartett in Grevenbroich eine Gruppe von drei Männern erneut an - mit Schlägen und Tritten. Die erbeutete Summe: zehn Euro.

Wenige Augenblicke später griff das Quartett die drei Grevenbroicher von hinten an und verletzte die Opfer durch Schläge und Tritte. Letztendlich gelang es den Tätern, zehn Euro zu erbeuten. Sie flüchteten in einem schwarzen VW Golf der Baureihe 5 oder 6 in unbekannte Richtung. Die Räuber sollen etwa 20 Jahre alt sein und nur gebrochen Deutsch sprechen. Während einer der Männer helle, möglicherweise beige Kleidung trug, waren seine Begleiter dunkel gekleidet.